2025年5月のゲーミングチェア市場で、GXTARCEのメーカー別販売台数シェアが4割を超えた。AKRacingや、「GTRACING」ブランドを展開するWudi Groupが後を追う。家電量販店・ネットショップの実売データを集計する「BCNランキング」から、25年5月のゲーミングチェア市場を振り返る。25年5月のGXTRACEのメーカー別販売台数シェアは46.9％と、市場の約半分を占めた。同社のシェアをけん引したのは「GX101」シリーズで、製品別ランキ