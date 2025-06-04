アルピニスト・野口健氏（51）が4日に自身のX（旧ツイッター）を更新。巨人軍終身名誉監督・長嶋茂雄（ながしま・しげお）さんをめぐる一部報道に苦言を呈した。長嶋さんが3日、都内の病院で肺炎のため死去したと読売新聞グループ本社、読売巨人軍などが発表した。89歳だった。日本中が悲しみにつつまれるなか、一部メディアが長嶋さんの長男・一茂と次女・三奈さんの関係をめぐる報道をした。これに野口氏は「余計なお世