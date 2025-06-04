中国メディアの快科技によると、半導体受託生産の世界最大手、台湾積体電路製造（TSMC）の魏哲家（シーシー・ウェイ）最高経営責任者（CEO）は3日の株主総会で、米国の関税が同社に一定の影響を与えているものの、人工知能（AI）への需要は堅調で、供給を上回り続けていると述べた。米国の貿易政策は、世界の半導体産業とアップルやエヌビディアなどを顧客に持つTSMCに不確実性をもたらしている。魏氏は「TSMCにとって関税の影響は