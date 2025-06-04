お笑い芸人・みなみかわ（42）が3日に放送されたテレビ朝日「ロンドンハーツ」（火曜後11・15）に出演。昨年5月に退社した松竹芸能について語った。番組では“大学お笑いが選んだ好きな芸人GP”と題して、大学お笑いサークルに所属している人々に好きな芸人ランキングを調査。“好き”“普通”“イヤだ”の3グループにわけて発表された。“普通”グループの8位に選ばれたみなみかわには賛否のコメントが。知識量を褒められ司