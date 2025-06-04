大相撲の元大関栃ノ心のレヴァン・ゴルガゼ氏（３７）が４日、自身のＸに動画を投稿。日本相撲協会を退職することになった元横綱白鵬宮城野親方への思いを語った。白鵬との２ショット写真とともに「信じられない。心が痛い」とつづり、動画では「文章書こうかと思ったんですけど、書くよりは自分の気持ちを伝えたいと思って。ムービーで」と投稿した理由を説明した。「白鵬横綱の件、皆さんどう思いますか？誰よりも、４５