６月５日に開催される北中米ワールドカップ・アジア最終予選の第９節で、日本代表はオーストラリアと敵地パースで対戦する。４日には、会場となるパース・スタジアムで前日会見が行われ、森保一監督とキャプテンの遠藤航が登壇した。すでにW杯出場を決めている森保ジャパンは、３月シリーズから14人を入れ替え、三笘薫、伊東純也、堂安律、板倉滉、守田英正、南野拓実、上田綺世らの主力を外した一方で、鈴木淳之介、熊坂光