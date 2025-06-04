元ＮＨＫの青山祐子アナウンサーが３日、インスタグラムを更新。同日、亡くなった長嶋茂雄さんとの思い出をつづり、追悼した。「太陽のように明るく優しい笑顔の長嶋さん。数々の夢と感動をありがとうございました。巨人監督時代から大変お世話になりました」と追悼し、「脳梗塞後は、話す練習になるからと何度も食事に誘っていただきました」と明かした。そして「長嶋さんは『リハビリはスポーツのトレーニングよりきつい、