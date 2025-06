Mr.Childrenが6月25日にリリースする、ライブDVD&Blu-ray『miss you LIVE』より冒頭12分のライブ映像が公開された。 (関連:【映像あり】Mr.Children、ライブDVD&Blu-ray『miss you LIVE』より冒頭12分のライブ映像) 本作は、2024年11月3日に開催されたアリーナツアー『Mr.Children tour 2024 miss you arena tour』最終公演である大阪城ホールのライブ映像に、映像作品としての『miss you』を