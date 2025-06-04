■ドル円終値の推移 レンジ前日比 ０６月０４日１４４円０８～１０銭（△１．２６） ０６月０３日１４２円８２～８４銭（▼０．０８） ０６月０２日１４２円９０～９１銭（▼１．１３） ０５月３０日１４４円０３～０５銭（▼１．２３） ０５月２９日１４５円２