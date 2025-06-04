高配当が得られるとうたい、無登録で事業への出資を勧誘して金を集めたとして、京都府警は4日、出資法違反などの疑いで、東京都の会社社長ら男女5人を逮捕した。全国約1万5千人から約66億円を集めたとみて調べている。