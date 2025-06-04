日銀が４日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４４円０８～１０銭と前日に比べ１円２６銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１６４円０６～１０銭と同１円０３銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１３８６～８７ドルと同０．００２９ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS