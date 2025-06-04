韓国の５人組ガールズグループ、ＲｅｄＶｅｌｖｅｔのスルギが３日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「リムジンサービス」にゲスト出演し、かつて発声障害になってしまったことがあると告白した。同コンテンツは、シンガー・ソングライターのイ・ムジンが進行を務める音楽ライブトークショーで、スルギはグループ内ユニット・ＩＲＥＮＥ＆ＳＥＵＬＧＩとして、５月２６日にリリースした２枚目のミニアルバム「ＴＩＬＴ」のプロ