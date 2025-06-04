最終調整する岩田寛＝宍戸ヒルズCC男子ゴルフの国内三大大会第2戦、BMWツアー選手権森ビル杯の開幕を翌日に控えた4日、出場選手が会場となる茨城県宍戸ヒルズCCで最終調整し、昨年覇者の岩田寛は「優勝争いに加わりたいが、考えすぎるとストレスになるので一つずつ頑張りたい」と控えめに意気込んだ。昨年大会のプレーオフで岩田に敗れて2位に終わった石川遼は「ティーショットが鍵になる。ひるまずにアグレッシブにプレーした