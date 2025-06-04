木曜日は高気圧に覆われて、西日本から東北にかけて晴れそうです。西日本と東日本は30℃前後まで気温の上がる所が多い見込みです。九州から東北にかけて広い範囲で晴れて、最高気温は西日本と東日本で30℃前後まで上がる所が多くなるでしょう。7月並みの暑さになる所が多くなりそうです。よく晴れて日差しも強い所が多くなるので、日傘を利用したり、こまめに水分をとるなど暑さ対策をしてください。暑くなる九州から東北南部は朝