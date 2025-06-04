「最高最強のチームを作るために、チームの活動をしていきたいと思っています」日本代表の森保一監督は6月4日、北中米ワールドカップ（W杯）アジア最終予選のオーストラリア戦に向け、アウェーのパースで前日会見に臨んだ。3月シリーズから大幅にメンバーを入れ替えたことについて聞かれると、「選手に申し訳ないですけど、多くの選手のなかから、最強のメンバーを選んでいくというところを最終的にワールドカップに向けてやって