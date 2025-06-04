俳優・池田エライザさん主演映画「リライト」の学生試写会が都内の高校で行われ、池田さんをはじめ阿達慶さん、チョコレートプラネット・長田庄平さんらが登壇しました。 【写真を見る】【 池田エライザ 】阿達慶のピュアさ暴露「好きな食べ物を聞いたら“お母さんのご飯です！”って」高校に降臨し生徒の歓声止まず上映後の講堂に、池田さんらが笑顔で登場すると、生徒たちからは割れんばかりの黄色い歓声と拍手が。池