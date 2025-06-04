３日、故宮・大高玄殿デジタル館で馬文化デジタル芸術展を見学する人々。（北京＝新華社記者／金良快）【新華社北京6月4日】中国北京市の故宮博物院・大高玄殿デジタル館で3日、馬文化デジタル芸術展が始まった。予約制で小中高大学生の団体の見学を受け付ける。大高玄殿デジタル館は、故宮博物院の2カ所目の完全デジタル展示施設であり、展示、研究、教育などの機能を統合した多角的なデジタル空間となる。今回開催される馬