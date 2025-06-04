【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■舘様絶賛！絶品新たまねぎ農家めしが登場 6月6日21時10分からTBSにて、『黄金のワンスプーン！』が放送される。この番組は、“舘様”ことSnow Man屈指の料理好きである宮舘涼太が日本各地を旅し、その土地ならではの旬の食材を“黄金のワンスプーン”で味わい、様々なアイデア料理を披露する、食の旅バラエティ。 今回から宮舘のロケ衣装が新調。 新ロケ衣装を初お披露目