日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月4日の日経225ミニ期近（2025年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の13万3003枚だった。 ◯2025年6月限（特別清算日：6月13日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 133003(133003) ソシエテジェネラル証券 57598( 57598) SBI証券 56079( 32005)