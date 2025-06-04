公式放送局『MLBネットワーク』は3日（日本時間4日）、今季のア・リーグMVP争いについて特集を組んだ。大本命と目されるヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手を脅かす存在として、マリナーズの生え抜きカル・ローリー捕手を取り上げた。ローリーは今季、両リーグ1位タイの23本塁打でア・リーグ打撃部門のトップを快走。先週は6本塁打の固め打ちで、自身初の週