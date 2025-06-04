日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月4日のTOPIX先物期近（2025年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8028枚だった。 ◯2025年6月限（特別清算日：6月13日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 8028(8028) ソシエテジェネラル証券6207(6207) ビーオブエー証券1702(