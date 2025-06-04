日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月4日の日経225先物期近（2025年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の5159枚だった。 ◯2025年6月限（特別清算日：6月13日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 5159(5155) ソシエテジェネラル証券2802(2802) シティグループ証券 705( 705