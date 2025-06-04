日本ケンタッキー・フライド・チキンは、期間限定メニュー「和風チキンカツバーガー本格ゆず七味」を、2025年6月4日から全国の「ケンタッキーフライドチキン」店舗で発売。昨年好評のメニューが再登場ジューシーでボリュームのあるチキンカツに千切りキャベツ、特製マヨソースとともに全粒粉バンズで挟んだ「和風チキンカツバーガー（和カツ）」シリーズから、24年に好評だったという同メニューが再び登場する。ゆずの果汁と七味唐