アイドルグループ・SixTONESのジェシー（28歳）が、6月4日に放送された情報番組「ZIP！」（日本テレビ系）に出演。メンバー6人だけでSixTONES10周年の食事会を開いたあと、「じゅりちゃんのブーブー」でそれぞれの自宅まで送ってもらったと、仲良しエピソードを語った。結成10周年を迎えたSixTONESのジェシー、京本大我、田中樹の3人が番組のインタビューに対応。先日、メンバー6人だけで食事会を開き、結成10周年のお祝いをしたと