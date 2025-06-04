3日大分市の市道で乗用車を無免許で運転したとして48歳の男が逮捕されました。 無免許運転の疑いで逮捕されたのは、住所・職業不詳の男（48）です。 男は3日午前8時40分頃、大分市上野丘の市道を無免許で車を運転した疑いが持たれています。 警察によりますと、男は駐停車が禁止されている交差点内で乗用車を停車させ、同乗者を降ろしたところを取り締まり中の警察官が確認しました。免許証の提示を求めたところ、男は無免許で