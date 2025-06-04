テレ東では、7月2日（水）から水ドラ25枠（毎週水曜深夜1時～1時30分）にて、本宮泰風＆山口祥行ダブル主演「日本統一 東京編」を放送します。「日本統一」は、2013年8月25日から開始し、10年以上でレギュラーシリーズ累計68作（2025年5月現在）を誇り、各動画配信サイトでは新作が配信されるたびにランキング上位に常にランクインする人気の任侠作品です。不良少年だった氷室蓮司（本宮泰風）と田村悠