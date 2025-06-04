俳優の佐藤友祐が4日、東京・明治座で行われた舞台『サザエさん』ゲネプロ前合同取材会に出席した。【写真】アニメから飛び出してきた!?役衣装で登場した藤原紀香＆佐藤友祐ら今作は、舞台『サザエさん』第3弾となる新作公演。2019年、22年公演同様にサザエ役を藤原紀香、出世して多忙になったマスオ役を葛山信吾、子どもたちの心配をしているフネ役を高橋惠子、定年退職した波平役を松平健が務める。サザエさん一家の子ども