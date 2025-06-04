秋篠宮家の次女・佳子さまは、ブラジルを公式訪問するため、先ほど成田空港を出発されました。午後5時前、ピンク色の装いの佳子さまは見送りの宮内庁幹部らに挨拶をして、民間機で成田空港を出発されました。佳子さまは、アメリカを経由し日本時間のあす夜、ブラジルの最大都市・サンパウロに入られます。佳子さまの外国への公式訪問は去年5月のギリシャ以来で、今年はブラジルとの国交樹立130周年にあたり、8都市をめぐり大統領へ