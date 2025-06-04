金沢市のこども園の園児たちが、地元に伝わる伝統野菜「五郎島金時」の苗植えに4日、挑戦しました。五郎島金時の苗植えは地域の伝統野菜を知って農業への理解を深めてほしいと、JA金沢市が毎年行っています。金沢市の大野町こども園の園児29人が、農家に植え方を聞きながら300本の苗植えに挑戦しました。園児「ぎゅーっとするのが楽しかった」「おうちでスイートポテトにしたい」JA金沢市大野支部・粟森絋平支部長「子どもたちが育