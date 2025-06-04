アル・ナスルでのリーグ制覇は実現していないが、今季もサウジアラビア国内リーグで25ゴールを挙げて得点王に輝いたFWクリスティアーノ・ロナウド。サウジアラビアでも得点力を発揮しているのは見事だが、問題はポルトガル代表での立ち位置だ。来年には2026ワールドカップ北中米大会が控えているが、今のところポルトガル代表監督ロベルト・マルティネスはロナウドをFW1番手に据えると予想されている。40歳を迎えているロナウドに