4日、ポルトガル代表はUEFAネーションズリーグ準決勝でドイツ代表と対戦する。それに向け、代表メンバーのマンチェスター・シティDFルベン・ディアスが自身のInstagramを更新。チームトレーニングの様子を写真で紹介しているのだが、ちょっとした話題を集めたのが代表合宿に合流した際のファッションセンスだ。ディアスはシャツにブラウンのパンツ、メガネを合わせたファッションで登場したのだが、SNSではややダサいなんて意見も