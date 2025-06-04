パリ・サンジェルマンの絶対的守護神としてチャンピオンズリーグを制したGKジャンルイジ・ドンナルンマ。しかし、ドンナルンマはすでに次なるミッションへ向けて気を引き締めている。次なるミッションはイタリア代表の2026ワールドカップ出場権獲得だ。かつてはワールドカップ優勝候補常連だったイタリアだが、現在は2018、2022と2大会続けて出場を逃している状況だ。3大会連続の欧州予選敗退は許されず、選手たちにも強い思いがあ