マンシーは直近7戦6発と大暴れとなっている(C)Getty Imagesドジャースは3日（日本時間4日）、本拠地で行われたメッツ戦に、延長10回に6-5でサヨナラ勝ちした。先発はベテラン左腕のクレイトン・カーショー。立ち上がりに強打者ピート・アロンソに適時打を浴びて先制点を献上、しかし1回裏にはマックス・マンシーの8号2ラン、左足薬指骨折で戦列を離れていたムーキー・ベッツが右前適時打、フレディ・フリーマンも適時打をマー