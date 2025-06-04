ア ベイシング エイプ®（A BATHING APE®）はの2025年春夏コレクションから 、レイブのエネルギーにインスパイアされたサマーコレクションを発売します。BAPE®のアイコニックな要素とトレンドの要素をミックスし、パーティーやビーチなどのサマーシーンにぴったりのアイテムがそろっています。Courtesy of A BATHING APE®今シーズンを代表するMAP CAMOやクロシェット編みなどの新たなアレンジを加えたABC CAMO