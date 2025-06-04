ガソリンスタンドでまさかの定休日 柴犬の可愛い後ろ姿にガックリわんちゃんホンポ

ガソリンスタンドでまさかの定休日 柴犬の可愛い後ろ姿にガックリ

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ガソリンスタンドで働いているおじちゃんが大好きな柴犬の動画が話題だ
  • おじちゃんを喜ばせようと、お土産まで持ってきたが店内に人はおらず
  • 看板には「定休日」の文字があり、柴犬は呆然としている様子だった
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