遊び心満載のトートバッグを提案する「ROOTOTE(ルートート)」からスヌーピーデザインの手編みバスケット型ミニトートが登場！コロンと小ぶりな、この夏注目のアイテムを紹介しよう。【画像】ほかのカラーも見る「ベビールー.バスケット.ピーナッツ」(5280円) 新作「ベビールー.バスケット.ピーナッツ」(5280円)、まず目を引くのがその素材感。カラフルでハリのある荷造りテープを使用し、ひとつひとつ丁寧に編み上げている。デザイ