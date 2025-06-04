バレーボール女子の元日本代表セッター・竹下佳江さんが、自身がパーソナリティーをつとめるラジオ番組で、ヴィクトリーナ姫路のスタッフとして活躍する後輩を労いました。ラジオ関西『竹下佳江のいいな117ヴィクトリーナ』5月19日放送回に電話でゲスト出演したのは、ヴィクトリーナ姫路の元選手・坊野明里さんです。滋賀県草津市出身で、金蘭会高校時代には春高バレー優勝も経験したセッターは、ヴィクトリーナの育成チーム