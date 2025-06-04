◆日本生命セ・パ交流戦楽天―ＤｅＮＡ（４日・楽天モバイル）４日が２４歳の誕生日である中島大輔が１番・中堅で２試合ぶりのスタメン。先発は今季２勝目を目指す内星龍。両チームのスタメンは以下の通り。【ＤｅＮＡ】１（中）桑原２（一）オースティン３（左）佐野４（二）牧５（三）宮崎６（指）筒香７（右）度会８（捕）山本９（遊）森敬投ジャクソン【楽天】１（中）中島２（二）小深田３（三）村林４（指）浅村５（