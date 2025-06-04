サッカー日本代表は４日、２６年Ｗ杯アジア最終予選・オーストラリア戦（５日）が行われるパーススタジアムで前日調整。会見には森保一監督と主将のＭＦ遠藤航（リバプール）が出席した。３月にＷ杯出場権を獲得しているため、今回は初招集が７人、２７人中１４人を入れ替えて臨む。森保監督は「オーストラリアはポポビッチ監督のもと、非常に良いチームで、力も上がってきている。まずはアウェーでの戦いなので、覚悟して戦い