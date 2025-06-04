男子ゴルフの国内メジャー第2戦BMWツアー選手権森ビル杯は5日から4日間、茨城・宍戸ヒルズCC西Cで開催される。日本ゴルフツアー機構（JGTO）は4日にコース内で公式会見を開き、優勝者に欧州ツアーのBMWインターナショナル・オープン（7月3〜6日、ドイツ）、米ツアーのベイカレント・クラシック（10月9〜12日、横浜CC）の出場権を付与すると発表した。