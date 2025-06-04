◆日本生命セ・パ交流戦２０２５オリックス―広島（４日・京セラＤ大阪）【広島】１（中）中村奨、２（三）小園、３（指）ファビアン、４（右）末包、５（捕）坂倉、６（一）モンテロ、７（左）秋山、８（二）菊池、９（遊）矢野、▽投＝大瀬良【オリックス】１（三）広岡、２（二）大城、３（一）頓宮、４（右）杉本、５（左）西川、６（指）森、７（遊）紅林、８（捕）若月、９（中）中川、▽投＝田嶋大