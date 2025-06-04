◆日本生命セ・パ交流戦２０２５ソフトバンク―中日（４日・みずほＰａｙＰａｙ）【中日】１（右）上林、２（二）田中、３（中）岡林、４（指）カリステ、５（左）ブライト、６（一）ボスラー、７（三）山本、８（捕）石伊、９（遊）村松、▽投＝三浦【ソフトバンク】１（中）周東、２（遊）川瀬、３（左）柳町、４（右）近藤、５（一）中村、６（三）栗原、７（指）山川、８（捕）渡辺、９（二）野村、▽投＝前田純