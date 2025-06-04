◇交流戦日本ハム・細野―阪神・デュプランティエ（エスコンフィールド北海道）楽天・滝中―DeNA・ケイ（ヨーク開成山スタジアム）西武・菅井―ヤクルト・アビラ（ベルーナドーム）ロッテ・種市―巨人・山崎（ZOZOマリンスタジアム）オリックス・エスピノーザ―広島・アドゥワ（京セラドーム大阪）ソフトバンク・大関―中日・金丸（みずほペイペイドーム）