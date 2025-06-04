NTTドコモがTOB（＝株式公開買い付け）を行い、子会社化する方針の住信SBIネット銀行。その大株主のリストに、なんと個人の名前がある。【映像】「ざっと70億以上のリターンになるかと」涼しい表情の片山晃さん（実際の映像）156万株を保有するのは、個人投資家の片山晃さん（最終保有株数非公開）。片山さんは65万円を元手に投資をはじめ20年で資産を200億円にしたという個人投資家だ。その片山さんの「今更銀行参入？BaaSで