今年デビュー45周年を迎えたロックバンド、子供ばんどのボーカル、ギターで俳優、タレントのうじきつよし（67）が4日、自身のX（旧ツイッター）を更新。バンドの表記について注意喚起を行った。「今さら野暮なんですが………正式には……『バンド』じゃなくて『ばんど』なんです」とつづり、注意喚起を行った。うじきの投稿に対し「45年前から知ってます」「当然です！」などと書き込まれていた。