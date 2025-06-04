◇プロ野球交流戦 ロッテ-巨人（4日、ZOZOマリン）3日に開幕した交流戦。第2戦のスタメンが発表されました。開幕戦は雨天中止となったロッテ対巨人。ロッテは今季ソフトバンクから加入した石川柊太投手が7度目の先発登板。いまだ勝利から見放されていて、普段とは違う相手との対戦で移籍後初勝利を目指します。一方の巨人は、長嶋茂雄終身名誉監督死去後初の公式戦。先発マウンドは井上温大投手が任されました。今季9試合先発登板