卓球の早田ひな選手が４日、自身の公式インスタグラムにてイタリア旅行を楽しむ姿を投稿しました。早田選手は4日、イタリアのヴェネツィアへ旅行中の写真を「Ciao, Italia」という文言を添えて投稿しました。5月に行われた世界選手権では、女子シングルスでベスト8に入った早田選手。昨年のパリオリンピック女子シングルスでは、手首の負傷がありながらも銅メダルを獲得。世界選手権でも「手首の状況もあって出せないサーブや技術