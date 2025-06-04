女優松岡茉優（30）が3日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。13歳の時、テレビ東京系「おはスタ」で共演していた声優山寺宏一（63）との会話で抱えた願望を明かした。松岡はこの日、山寺とともに出演。「私が（おはスタの）現役時代に上戸彩さんがCMに出てた時に上戸彩さんのこと見て、（山寺が）『上戸彩さんもおはガールだったんだけど、今でも会うたびに山ちゃんってハグしてくれるのね。この前