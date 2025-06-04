日向坂46平尾帆夏（21）が4日、東京・明治座で、藤原紀香（53）主演の舞台「サザエさん」（5〜17日、同所）の合同取材会に出席した。ワカメを演じる平尾。過去2回の公演で、秋元真夏、齊藤京子、本間日陽が演じてきたことに触れ「ワカメ役は、坂道グループ、48グループの先輩から受け継いできて光栄だなと思います」と話した。稽古期間を振り返り、平尾は「学びの多い稽古期間でした。メンバーが稽古場に行く時は、頑張ってとエー