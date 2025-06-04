YouTuber「カジサック」ことお笑いコンビ、キングコングの梶原雄太（44）が、4日までに自身のYouTubeチャンネル「梶原雄太の部屋」を更新。ヒカルの結婚をめぐって寄せられたSNSの声に「あれってなんなん？」と疑問を示した。梶原は「【本音】ヒカルさん結婚とTV出演について」と題した動画を投稿。冒頭で「ヒカルさん、ご結婚おめでとうございます。めちゃくちゃビックリしたよな」と驚くと、事前にヒカル本人から結婚報告を受け